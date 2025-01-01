2026 Marin Bikes Four Corners 1
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
560mm
580mm
618mm
648mm
679mm
Reach
376.7mm
381mm
403.3mm
412.6mm
426.6mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.53:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
422mm
462mm
495mm
528mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
532mm
553mm
586mm
617mm
647mm
Top Tube Slope
22deg
19.3deg
18.1deg
17.4deg
16.7deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
167mm
188mm
188mm
209mm
252mm
Bottom Bracket Drop
53.5mm
53.5mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
278.5mm
278.5mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
432mm
432mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
444.2mm
444.2mm
444.2mm
Front-Center
608.7mm
620.6mm
646.8mm
666.7mm
691.6mm
Front-Center Horizontal
606.3mm
618.3mm
642.8mm
662.8mm
687.8mm
Wheelbase
1035mm
1047mm
1087mm
1107mm
1132mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
49mm
49mm
49mm
Trail
75.1mm
high
75.1mm
high
69mm
high
69mm
high
69mm
high
Mechanical Trail
70.6mm
70.6mm
65.3mm
65.3mm
65.3mm
Wheel Flop
24.1mm
24.1mm
21.3mm
21.3mm
21.3mm
Standover Height
668mm
707mm
745mm
777mm
810mm
Tire to Pedal Spindle
106.7mm
170 mm cranks
118.6mm
170 mm cranks
120.8mm
175 mm cranks
140.7mm
175 mm cranks
165.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108.5mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
1 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
664mm
664mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1699mm
1711mm
1789mm
1809mm
1834mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to160 cm
157 cm
to168 cm
168 cm
to178 cm
178 cm
to185 cm
185 cm
to193 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
