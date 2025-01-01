2025 Marin Bikes Four Corners 2
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
560mm
580mm
618mm
648mm
679mm
Reach
376.7mm
381mm
403.3mm
412.6mm
426.6mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.53:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, Effective
381mm
422mm
462mm
495mm
528mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal
532mm
553mm
586mm
617mm
647mm
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
167mm
188mm
188mm
209mm
252mm
Bottom Bracket Drop
53.5mm
53.5mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
283.5mm
283.5mm
284mm
284mm
284mm
Chainstay Length
432mm
432mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
444.2mm
444.2mm
444.2mm
Front-Center
608.7mm
620.6mm
646.8mm
666.7mm
691.6mm
Front-Center Horizontal
606.3mm
618.3mm
642.8mm
662.8mm
687.8mm
Wheelbase
1035mm
1047mm
1087mm
1107mm
1132mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
49mm
49mm
49mm
Trail
76.9mm
high
76.9mm
high
70.8mm
high
70.8mm
high
70.8mm
high
Mechanical Trail
72.3mm
72.3mm
66.9mm
66.9mm
66.9mm
Wheel Flop
24.7mm
24.7mm
21.8mm
21.8mm
21.8mm
Standover Height
668mm
707mm
745mm
777mm
810mm
Tire to Pedal Spindle
101.7mm
170 mm cranks
113.6mm
170 mm cranks
120.8mm
170 mm cranks
135.7mm
175 mm cranks
160.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113.5mm
170 mm cranks
113.5mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
109mm
175 mm cranks
109mm
175 mm cranks
2 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1709mm
1721mm
1799mm
1819mm
1844mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
440mm
440mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
4 ft 11 in
to5 ft 3 in
5 ft 2 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 4 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendOff-road Touring
