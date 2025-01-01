2015 Salsa Cycles El Mariachi Base
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
588.9mm
593.7mm
598.4mm
607.8mm
617.3mm
Reach
396.1mm
398.5mm
417.1mm
434.2mm
446.3mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.49:1
1.43:1
1.4:1
1.38:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
565mm
580mm
600mm
620mm
635mm
Top Tube Slope
26.6deg
24.2deg
18.9deg
14.3deg
10.1deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
95mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
312mm
312mm
312mm
312mm
312mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
425.8mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
425.8mm
Front-Center
628.7mm
632.7mm
652.8mm
673.1mm
688.4mm
Front-Center Horizontal
625.8mm
629.8mm
650mm
670.4mm
685.8mm
Wheelbase
1051.6mm
1055.6mm
1075.8mm
1096.2mm
1111.6mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
80.5mm
very high
80.5mm
very high
80.5mm
very high
80.5mm
very high
80.5mm
very high
Mechanical Trail
76.1mm
76.1mm
76.1mm
76.1mm
76.1mm
Wheel Flop
24.8mm
24.8mm
24.8mm
24.8mm
24.8mm
Standover Height
682.5mm
705.3mm
744.3mm
783.5mm
821.8mm
Tire to Pedal Spindle
86.7mm
170 mm cranks
90.7mm
170 mm cranks
105.8mm
175 mm cranks
126.1mm
175 mm cranks
141.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
142mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
137mm
175 mm cranks
137mm
175 mm cranks
137mm
175 mm cranks
Base Build
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1795.5mm
1799.5mm
1819.7mm
1840.1mm
1855.5mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
750mm
750mm
750mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.salsacycles.com/bikes/2015_el_mariachi_3