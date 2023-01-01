1983 Specialized Bicycles Sequoia Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
47
51
54
56
58
60
62.5
65
68.5
Stack
511.4mm
528.1mm
556.2mm
574.3mm
591mm
610.2mm
634.3mm
658.3mm
—
Reach
375.9mm
385.8mm
391.3mm
399.5mm
394.9mm
404.4mm
407.5mm
410.6mm
—
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.37:1
1.42:1
1.44:1
1.5:1
1.51:1
1.56:1
1.6:1
—
Seat Tube Length, C-C
470mm
510mm
540mm
560mm
580mm
600mm
625mm
650mm
685mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
527.4mm
520mm
537mm
555mm
565mm
580mm
590mm
600mm
—
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
520mm
537mm
555mm
565mm
580mm
590mm
600mm
605mm
Top Tube Slope
3deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
-0.5deg
Head Tube Angle
73.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73.5deg
76deg
75.5deg
75deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Bottom Bracket Drop
77mm
77.1mm
77.4mm
77.7mm
77.8mm
77.9mm
92.9mm
93.1mm
93.2mm
Bottom Bracket Height
266mm
265.9mm
265.6mm
265.3mm
265.2mm
265.1mm
250.1mm
249.9mm
249.8mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
425.1mm
425.1mm
425mm
425mm
424.9mm
424.9mm
421.9mm
421.9mm
421.8mm
Front-Center
585mm
590mm
600mm
610mm
615mm
620mm
630mm
635mm
640mm
Front-Center Horizontal
579.9mm
584.9mm
595mm
605mm
610.1mm
615.1mm
623.1mm
628.1mm
633.2mm
Wheelbase
1005mm
1010mm
1020mm
1030mm
1035mm
1040mm
1045mm
1050mm
1055mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
47mm
47mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
48.4mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
46.4mm
55mm
56.1mm
56.1mm
55.3mm
55.3mm
55.3mm
55.3mm
55.3mm
Wheel Flop
13.2mm
17mm
16.9mm
16.9mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
122mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
95.9mm
170 mm cranks
95.6mm
170 mm cranks
95.3mm
170 mm cranks
95.2mm
170 mm cranks
95.1mm
170 mm cranks
80.1mm
170 mm cranks
79.9mm
170 mm cranks
79.8mm
170 mm cranks
Base Build
47
51
54
56
58
60
62.5
65
68.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1691mm
1696mm
1706mm
1716mm
1721mm
1726mm
1731mm
1736mm
1741mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:http://crankbased.blogspot.com/2015/01/1983-specialized-expedition.html