2024 Surly Bikes Bridge Club 700c
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
553mm
567mm
576mm
590mm
609mm
Reach
376mm
397mm
419mm
434.5mm
444mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.43:1
1.37:1
1.36:1
1.37:1
Seat Tube Length, C-T
335.6mm
406.4mm
457.2mm
508mm
558.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
545mm
570mm
595mm
615mm
630mm
Top Tube Slope
26.1deg
19.1deg
14.1deg
10.1deg
7deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
145mm
165mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
430.8mm
430.8mm
430.8mm
430.8mm
430.8mm
Front-Center
604.1mm
619.6mm
645mm
664.9mm
680.8mm
Front-Center Horizontal
601.2mm
616.7mm
642.2mm
662.2mm
678.2mm
Wheelbase
1032mm
1047.5mm
1073mm
1093mm
1109mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Trail
77mm
high
70.5mm
high
70.5mm
high
70.5mm
high
70.5mm
high
Mechanical Trail
72.3mm
66.7mm
66.7mm
66.7mm
66.7mm
Wheel Flop
24.7mm
21.7mm
21.7mm
21.7mm
21.7mm
Standover Height
709mm
750.5mm
780mm
812mm
845.5mm
Tire to Pedal Spindle
91.1mm
170 mm cranks
106.6mm
170 mm cranks
127mm
175 mm cranks
146.9mm
175 mm cranks
162.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
108mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
700c Build
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1718mm
1733.5mm
1759mm
1779mm
1795mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
740mm
740mm
740mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
90mm
Published Sizing Recommendations
Height
145 cm
to160 cm
155 cm
to170 cm
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://surlybikes.com/products/bridge-club-700c-black?variant=42151178764311