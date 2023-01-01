2006 Rivendell Bicycle Works Bleriot Base
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
49
51
53
55
57
59
61
Stack
517mm
517.7mm
523.6mm
542.9mm
562.3mm
581.7mm
591.7mm
Reach
362.6mm
375.6mm
380.1mm
383.9mm
387.7mm
391.5mm
403.4mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.38:1
1.38:1
1.41:1
1.45:1
1.49:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
540.6mm
544.5mm
550.9mm
561mm
571.1mm
581.2mm
596.3mm
Top Tube Length, Actual C-C
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
5.8deg
3.5deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
71deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
439.9mm
439.9mm
439.9mm
439.9mm
439.9mm
439.9mm
439.9mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
Wheel Flop
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
Standover Height
751mm
760mm
775mm
794mm
813mm
832mm
851mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Base Build
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
660mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:http://www.cyclofiend.com/rbw/geometry.html#bleriot