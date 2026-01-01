2026 Surly Bikes Midnight Special Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Geometry
40
46
50
54
56
58
60
64
Stack
533mm
539mm
546mm
562mm
581mm
600mm
621mm
642mm
Reach
360mm
363mm
376mm
386mm
392mm
402mm
409mm
421mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.48:1
1.45:1
1.46:1
1.48:1
1.49:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
460mm
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
501mm
521mm
541mm
556mm
570mm
585mm
605mm
625mm
Top Tube Slope
17.6deg
11.2deg
7.4deg
4.8deg
4.7deg
4.5deg
4.7deg
3deg
Head Tube Angle
70.7deg
71.2deg
71.7deg
72.2deg
73deg
73deg
73.5deg
73.9deg
Seat Tube Angle
75.2deg
73.7deg
73.2deg
73.2deg
73deg
73deg
72.5deg
72.4deg
Head Tube Length
95mm
100mm
110mm
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
63mm
63mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
283mm
283mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.5mm
419.5mm
420.3mm
420.3mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
580.5mm
580.5mm
592.1mm
602mm
605.5mm
620.4mm
629.4mm
643.3mm
Front-Center Horizontal
576.5mm
576.5mm
588.7mm
598.7mm
602mm
617mm
626mm
640mm
Wheelbase
996mm
996mm
1009mm
1019mm
1022mm
1037mm
1046mm
1060mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
Trail
68.2mm
high
65mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
50.3mm
mid/neutral
47.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.4mm
61.5mm
58.6mm
55.8mm
51.2mm
51.2mm
48.3mm
46mm
Wheel Flop
21.3mm
19.8mm
18.4mm
17.1mm
15mm
15mm
13.7mm
12.7mm
Standover Height
706mm
748mm
779mm
809mm
830mm
849mm
868mm
900mm
Tire to Pedal Spindle
69.5mm
165 mm cranks
69.5mm
165 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
89.5mm
170 mm cranks
99.4mm
175 mm cranks
108.4mm
175 mm cranks
122.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
165 mm cranks
113mm
165 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
Base Build
40
46
50
54
56
58
60
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1688mm
1688mm
1701mm
1711mm
1714mm
1729mm
1738mm
1752mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
100mm
100mm
120mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendEndurance Road
