2021 Salsa Cycles Timberjack 29 130mm
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 130mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
599mm
599mm
607.4mm
613.5mm
625.5mm
Reach
410.7mm
433.6mm
453.6mm
475.5mm
492.6mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.38:1
1.34:1
1.29:1
1.27:1
Seat Tube Length, Unknown
342.9mm
370mm
395mm
432mm
457.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
570mm
594.1mm
615.3mm
639mm
659.3mm
Top Tube Slope
28.2deg
24.5deg
22.1deg
18.5deg
16.8deg
Head Tube Angle
66.4deg
66.4deg
66.4deg
66.4deg
66.4deg
Seat Tube Angle
75.1deg
75.1deg
75.1deg
75.1deg
75.1deg
Head Tube Length
100mm
100mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
56.6mm
56.6mm
56.6mm
56.6mm
56.6mm
Bottom Bracket Height
321.7mm
321.7mm
321.7mm
321.7mm
321.7mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Max
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
416.2mm
416.2mm
416.2mm
416.2mm
416.2mm
Chainstay Length Horizontal Max
433.3mm
433.3mm
433.3mm
433.3mm
433.3mm
Front-Center
706.1mm
728.5mm
750.5mm
766.4mm
797.5mm
Front-Center Horizontal
703.8mm
726.3mm
748.3mm
764.3mm
795.5mm
Wheelbase
1120mm
1142.5mm
1164.5mm
1180.5mm
1211.7mm
Wheelbase Max
1137.2mm
1159.7mm
1181.7mm
1197.7mm
1228.9mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length, Unknown
510.5mm
510.5mm
510.5mm
510.5mm
510.5mm
Trail
117.2mm
very high
117.2mm
very high
117.2mm
very high
117.2mm
very high
117.2mm
very high
Mechanical Trail
107.4mm
107.4mm
107.4mm
107.4mm
107.4mm
Wheel Flop
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Standover Height
702.9mm
722.6mm
742.1mm
772.1mm
792.9mm
Tire to Pedal Spindle
157.9mm
170 mm cranks
180.3mm
170 mm cranks
202.2mm
170 mm cranks
218.2mm
170 mm cranks
249.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
151.7mm
170 mm cranks
151.7mm
170 mm cranks
151.7mm
170 mm cranks
151.7mm
170 mm cranks
151.7mm
170 mm cranks
29 130mm Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
756.5mm
756.5mm
756.5mm
756.5mm
756.5mm
Bike Length with Tires
1876.5mm
1899mm
1921mm
1937mm
1968.2mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to163 cm
160 cm
to175 cm
175 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/timberjack/2021_timberjack_frame