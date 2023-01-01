2018 Salsa Cycles Timberjack SLX 1X11 27.5+
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
SM
MD
LG
XL
Stack
599mm
599mm
599mm
608mm
617mm
631mm
Reach
394mm
394mm
414mm
431mm
458mm
484mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.52:1
1.45:1
1.41:1
1.35:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
355.6mm
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
570mm
590mm
610mm
640mm
670mm
Top Tube Slope
27.5deg
27.5deg
24.1deg
19.3deg
14.5deg
10.7deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
100mm
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
300.5mm
300.5mm
300.5mm
300.5mm
300.5mm
300.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
416mm
416mm
416mm
416mm
416mm
416mm
Front-Center
669.5mm
669.5mm
689.5mm
710.4mm
741.3mm
772.2mm
Front-Center Horizontal
667mm
667mm
687mm
708mm
739mm
770mm
Wheelbase
1083mm
1083mm
1103mm
1124mm
1155mm
1186mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
499mm
499mm
499mm
499mm
499mm
499mm
Trail
89.8mm
very high
89.8mm
very high
89.8mm
very high
89.8mm
very high
89.8mm
very high
89.8mm
very high
Mechanical Trail
83.3mm
83.3mm
83.3mm
83.3mm
83.3mm
83.3mm
Wheel Flop
31.2mm
31.2mm
31.2mm
31.2mm
31.2mm
31.2mm
Standover Height
679mm
679mm
695mm
735mm
772mm
809mm
Tire to Pedal Spindle
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
156mm
175 mm cranks
181.9mm
170 mm cranks
207.8mm
175 mm cranks
238.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
130.5mm
170 mm cranks
130.5mm
170 mm cranks
125.5mm
175 mm cranks
130.5mm
170 mm cranks
125.5mm
175 mm cranks
125.5mm
175 mm cranks
SLX 1X11 27.5+ Build
XS
SM
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.6in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
717mm
717mm
717mm
717mm
717mm
717mm
Bike Length with Tires
1800mm
1800mm
1820mm
1841mm
1872mm
1903mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
800mm
800mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
157 cm
to168 cm
160 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/timberjack/2018_timberjack_slx_1x11_27.5, Cc