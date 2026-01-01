2025 Kona Bicycle Company Sutra Base
Geometry
Size
48
50
52
54
56
58
Stack
—
551mm
570mm
591mm
610mm
632mm
651mm
Reach
—
375mm
380mm
385mm
390mm
395mm
400mm
Stack to Reach Ratio
—
1.47:1
1.5:1
1.54:1
1.56:1
1.6:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
—
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
—
523mm
538mm
555mm
571mm
588mm
605mm
Top Tube Slope
—
9.9deg
9.7deg
9.8deg
9.6deg
9.8deg
9.7deg
Head Tube Angle
—
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
—
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
—
105mm
125mm
150mm
170mm
195mm
215mm
Bottom Bracket Drop
—
74mm
74mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
—
277mm
277mm
279mm
279mm
281mm
281mm
Chainstay Length
—
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
—
438.8mm
438.8mm
439.1mm
439.1mm
439.5mm
439.5mm
Front-Center
—
602mm
613mm
626mm
638mm
651mm
662mm
Front-Center Horizontal
—
597.2mm
608.2mm
621.9mm
633.9mm
646.5mm
658.5mm
Wheelbase
—
1036mm
1047mm
1061mm
1073mm
1086mm
1098mm
Fork Offset/Rake
—
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
—
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Trail
—
—
71.3mm
high
71.3mm
high
71.3mm
high
71.3mm
high
71.3mm
high
71.3mm
high
Mechanical Trail
—
67.2mm
67.2mm
67.2mm
67.2mm
67.2mm
67.2mm
Wheel Flop
—
22.4mm
22.4mm
22.4mm
22.4mm
22.4mm
22.4mm
Standover Height
—
752mm
770mm
794mm
817mm
835mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
—
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
130mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
—
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Base Build
Size
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
—
1738mm
1749mm
1763mm
1775mm
1788mm
1800mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://konaworld.com/products/sutra-36sh