2008 LeMond Bicycles Zurich Triomphe Carbon
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
51
53
55
57
59
61
Stack
566.1mm
582.6mm
635.9mm
655.9mm
674.9mm
697.6mm
717mm
Reach
360.4mm
360.9mm
350.6mm
364.8mm
362.8mm
372mm
374.3mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.61:1
1.81:1
1.8:1
1.86:1
1.88:1
1.92:1
Seat Tube Length, C-C
446mm
457mm
471mm
486mm
500mm
519mm
532mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
531mm
545mm
565mm
575mm
591mm
606mm
Top Tube Length, Actual C-C
505mm
511mm
520mm
539mm
547mm
562mm
574mm
Top Tube Slope
11.9deg
12.5deg
17deg
17deg
17.5deg
17.5deg
18deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
73.8deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
125mm
137mm
154mm
173mm
191mm
209mm
227mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
264mm
264mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
406mm
406mm
408mm
408mm
409mm
409mm
411mm
Chainstay Length Horizontal
399.5mm
399.9mm
402mm
402.4mm
403.4mm
403.4mm
405.4mm
Front-Center
573.1mm
573.4mm
574.3mm
584.5mm
589.5mm
599.4mm
608.3mm
Front-Center Horizontal
568.5mm
569.1mm
570.1mm
580.6mm
585.6mm
595.6mm
604.6mm
Wheelbase
968mm
969mm
972mm
983mm
989mm
999mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
49mm
mid/neutral
49mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
55.4mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
47.1mm
47.1mm
Wheel Flop
18mm
16.7mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
13mm
13mm
Standover Height
732mm
744mm
757mm
775mm
788mm
806mm
818mm
Tire to Pedal Spindle
69.1mm
170 mm cranks
69.4mm
170 mm cranks
67.8mm
172.5 mm cranks
78mm
172.5 mm cranks
80.5mm
175 mm cranks
90.4mm
175 mm cranks
99.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
94mm
172.5 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
Triomphe Carbon Build
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1636mm
1637mm
1640mm
1651mm
1657mm
1667mm
1678mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/2007lemond.pdf