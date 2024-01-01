2017 Surly Bikes Karate Monkey 27.5+ Rigid Fork
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
597mm
597mm
597mm
606mm
615mm
Reach
377mm
402mm
427mm
450mm
472mm
Stack to Reach Ratio
1.58:1
1.49:1
1.4:1
1.35:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
330mm
368mm
419mm
470mm
521mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
560mm
585mm
610mm
635mm
660mm
Top Tube Slope
30.7deg
25.7deg
19.7deg
14.9deg
10.6deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
313.2mm
313.2mm
313.2mm
313.2mm
313.2mm
Chainstay Length
423mm
423mm
423mm
423mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
419.4mm
419.4mm
419.4mm
419.4mm
419.4mm
Front-Center
636mm
660.9mm
685.8mm
711.7mm
737.6mm
Front-Center Horizontal
633.6mm
658.6mm
683.6mm
709.6mm
735.6mm
Wheelbase
1053mm
1078mm
1103mm
1129mm
1155mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
91mm
very high
91mm
very high
91mm
very high
91mm
very high
91mm
very high
Mechanical Trail
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Wheel Flop
30.4mm
30.4mm
30.4mm
30.4mm
30.4mm
Standover Height
743mm
759mm
783mm
812mm
827mm
Tire to Pedal Spindle
102.8mm
165 mm cranks
122.7mm
170 mm cranks
142.6mm
175 mm cranks
168.5mm
175 mm cranks
194.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
148.2mm
165 mm cranks
143.2mm
170 mm cranks
138.2mm
175 mm cranks
138.2mm
175 mm cranks
138.2mm
175 mm cranks
27.5+ Rigid Fork Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
736.4mm
Bike Length with Tires
1789.4mm
1814.4mm
1839.4mm
1865.4mm
1891.4mm
Crank Length
165mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
720mm
720mm
720mm
720mm
720mm
Stem Length
60mm
70mm
70mm
70mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://surlybikes.com/bikes/karate_monkey