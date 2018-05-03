2017 v2.0 - 2.1 Soma Fabrications Wolverine Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
66
Stack
555mm
557mm
566mm
578mm
601mm
630mm
643mm
668mm
Reach
380mm
390mm
395mm
404mm
403mm
403mm
412mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.43:1
1.43:1
1.43:1
1.49:1
1.56:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
545mm
555mm
565mm
575mm
587mm
600mm
615mm
630mm
Top Tube Slope
8.2deg
6.2deg
5deg
4.2deg
4.6deg
5.7deg
4.9deg
5.8deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
120mm
130mm
140mm
165mm
195mm
210mm
240mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
66mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
277mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.8mm
Front-Center
609mm
610mm
620mm
625mm
632mm
640mm
655mm
670.8mm
Front-Center Horizontal
605.8mm
605.8mm
615.8mm
620.8mm
628.8mm
635.8mm
650.8mm
667.7mm
Wheelbase
1025mm
1025mm
1035mm
1040mm
1048mm
1055mm
1070mm
1087.5mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
65.2mm
high
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.7mm
58.8mm
58.8mm
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
Wheel Flop
20.1mm
18.7mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
767.1mm
779.8mm
792.5mm
803.9mm
826.8mm
848.4mm
868.7mm
876.3mm
Tire to Pedal Spindle
96mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
157.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
62
66
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1711mm
1711mm
1721mm
1726mm
1734mm
1741mm
1756mm
1773.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.somafab.com/archives/product/wolverine_v21