2020 Surly Bikes Pack Rat Base
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
38cm 26"
42cm 26"
46cm 26"
50cm 26"
52cm 650b
54cm 650b
56cm 650b
58cm 650b
Stack
479mm
495mm
512mm
527mm
551mm
566mm
580mm
595mm
Reach
371mm
372mm
378mm
384mm
387mm
392mm
397mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.29:1
1.33:1
1.35:1
1.37:1
1.42:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-TTT
380mm
420mm
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
505mm
520mm
535mm
550mm
565mm
580mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
479.6mm
490.2mm
508mm
527mm
541mm
557mm
572mm
588.5mm
Top Tube Slope
12.3deg
9.3deg
6deg
3.4deg
3.6deg
2.9deg
2.8deg
2.1deg
Head Tube Angle
72.5deg
73deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
90mm
105mm
120mm
135mm
130mm
145mm
160mm
175mm
Bottom Bracket Drop
45mm
45mm
45mm
45mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
285.3mm
285.3mm
285.3mm
285.3mm
285mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
407.5mm
407.5mm
407.5mm
407.5mm
411.3mm
411.3mm
411.3mm
411.3mm
Front-Center
556.3mm
557.3mm
559.3mm
569.3mm
577.3mm
587.2mm
596.2mm
605.2mm
Front-Center Horizontal
554.5mm
555.5mm
557.5mm
567.5mm
574.7mm
584.7mm
593.7mm
602.7mm
Wheelbase
962mm
963mm
965mm
975mm
986mm
996mm
1005mm
1014mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
370mm
370mm
370mm
370mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
58mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
48.9mm
mid/neutral
48.9mm
mid/neutral
51.7mm
mid/neutral
51.7mm
mid/neutral
51.7mm
mid/neutral
51.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.3mm
52.6mm
47mm
47mm
49.7mm
49.7mm
49.7mm
49.7mm
Wheel Flop
16.6mm
15.4mm
13mm
13mm
13.7mm
13.7mm
13.7mm
13.7mm
Standover Height
685mm
711.4mm
736mm
762mm
791mm
807mm
823mm
839.5mm
Tire to Pedal Spindle
61mm
165 mm cranks
62mm
165 mm cranks
64mm
165 mm cranks
69mm
170 mm cranks
67.3mm
170 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
81.2mm
175 mm cranks
90.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
120.3mm
165 mm cranks
120.3mm
165 mm cranks
120.3mm
165 mm cranks
115.3mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
110mm
175 mm cranks
110mm
175 mm cranks
Base Build
38cm 26"
42cm 26"
46cm 26"
50cm 26"
52cm 650b
54cm 650b
56cm 650b
58cm 650b
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2in
2in
2in
2in
48mm
48mm
48mm
48mm
Tire Outer Diameter
660.6mm
660.6mm
660.6mm
660.6mm
680mm
680mm
680mm
680mm
Bike Length with Tires
1622.6mm
1623.6mm
1625.6mm
1635.6mm
1666mm
1676mm
1685mm
1694mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://surlybikes.com/bikes/pack_rat