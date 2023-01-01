2021 Salsa Cycles Mukluk Aluminium
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
592.7mm
602.1mm
611.4mm
620.7mm
630.1mm
Reach
391.8mm
409.9mm
428.1mm
446.2mm
464.4mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.47:1
1.43:1
1.39:1
1.36:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
406mm
457mm
508mm
558mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
573mm
594mm
615mm
636mm
657mm
Top Tube Slope
24.4deg
22deg
17.3deg
12.8deg
8.7deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
103mm
113mm
123mm
133mm
143mm
Bottom Bracket Drop
63mm
63mm
63mm
63mm
63mm
Bottom Bracket Height
316.5mm
316.5mm
316.5mm
316.5mm
316.5mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Max
449mm
449mm
449mm
449mm
449mm
Chainstay Length Horizontal
427.4mm
427.4mm
427.4mm
427.4mm
427.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
444.6mm
444.6mm
444.6mm
444.6mm
444.6mm
Front-Center
652.8mm
674.5mm
696.1mm
717.7mm
739.4mm
Front-Center Horizontal
649.7mm
671.5mm
693.2mm
714.9mm
736.7mm
Wheelbase
1077.1mm
1098.9mm
1120.6mm
1142.3mm
1164.1mm
Wheelbase Max
1094.3mm
1116.1mm
1137.8mm
1159.5mm
1181.3mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
Mechanical Trail
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Wheel Flop
30.5mm
30.5mm
30.5mm
30.5mm
30.5mm
Standover Height
656.5mm
678mm
722.8mm
765.3mm
799.8mm
Tire to Pedal Spindle
103.3mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
146.6mm
170 mm cranks
163.2mm
175 mm cranks
184.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
146.5mm
170 mm cranks
146.5mm
170 mm cranks
146.5mm
170 mm cranks
141.5mm
175 mm cranks
141.5mm
175 mm cranks
Aluminium Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4.6in
4.6in
4.6in
4.6in
4.6in
Tire Width Max
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Outer Diameter
759mm
759mm
759mm
759mm
759mm
Bike Length with Tires
1836.1mm
1857.9mm
1879.6mm
1901.3mm
1923.1mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
40mm
50mm
60mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
165 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://salsacycles.com/bikes/mukluk/2021_mukluk_deore_11_green