2020 Salsa Cycles Mukluk SX Eagle Orange/Charcoal
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Step-through
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
592.7mm
602.1mm
611.4mm
620.7mm
630.1mm
Reach
391.8mm
409.9mm
428.1mm
446.2mm
464.4mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.47:1
1.43:1
1.39:1
1.36:1
Seat Tube Length, C-T
406mm
406mm
457mm
508mm
558mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
573mm
594mm
615mm
636mm
657mm
Top Tube Slope
21.8deg
22deg
17.3deg
12.8deg
8.7deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
Bottom Bracket Drop
63mm
63mm
63mm
63mm
63mm
Bottom Bracket Height
316.5mm
316.5mm
316.5mm
316.5mm
316.5mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Max
457mm
457mm
457mm
457mm
457mm
Chainstay Length Horizontal
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
452.6mm
452.6mm
452.6mm
452.6mm
452.6mm
Front-Center
652.8mm
674.5mm
696.1mm
717.7mm
739.3mm
Front-Center Horizontal
649.7mm
671.5mm
693.2mm
714.9mm
736.6mm
Wheelbase
1085.2mm
1107mm
1128.7mm
1150.4mm
1172.1mm
Wheelbase Max
1102.4mm
1124.2mm
1145.9mm
1167.6mm
1189.3mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
91.1mm
very high
Mechanical Trail
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Wheel Flop
30.5mm
30.5mm
30.5mm
30.5mm
30.5mm
Standover Height
684.5mm
678.1mm
719.7mm
758mm
773.9mm
Tire to Pedal Spindle
103.3mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
146.6mm
170 mm cranks
163.2mm
175 mm cranks
184.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
146.5mm
170 mm cranks
146.5mm
170 mm cranks
146.5mm
170 mm cranks
141.5mm
175 mm cranks
141.5mm
175 mm cranks
SX Eagle Orange/Charcoal Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4.6in
4.6in
4.6in
4.6in
4.6in
Tire Width Max
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Outer Diameter
759mm
759mm
759mm
759mm
759mm
Bike Length with Tires
1844.2mm
1866mm
1887.7mm
1909.4mm
1931.1mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
40mm
50mm
60mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
165 cm
to175 cm
173 cm
to183 cm
180 cm
to191 cm
188 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://salsacycles.com/bikes/mukluk/2020_mukluk_sx_eagle_orange