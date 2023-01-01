2015 Salsa Cycles Mukluk Mukluk 2
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
593.3mm
593.3mm
602.6mm
621.3mm
630.5mm
Reach
389.2mm
404.2mm
420.9mm
435mm
447.2mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.47:1
1.43:1
1.43:1
1.41:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
381mm
432mm
483mm
533mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
565mm
580mm
605mm
625mm
640mm
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
130mm
140mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
316mm
316mm
316mm
316mm
316mm
Chainstay Length
447mm
447mm
447mm
447mm
447mm
Chainstay Length Max
464mm
464mm
464mm
464mm
464mm
Chainstay Length Horizontal
443mm
443mm
443mm
443mm
443mm
Chainstay Length Horizontal Max
460.1mm
460.1mm
460.1mm
460.1mm
460.1mm
Front-Center
656.9mm
671.8mm
692mm
713.5mm
729.2mm
Front-Center Horizontal
654.2mm
669.2mm
689.4mm
711mm
726.8mm
Wheelbase
1097.1mm
1112.1mm
1132.3mm
1153.9mm
1169.7mm
Wheelbase Max
1114.1mm
1129.1mm
1149.3mm
1170.9mm
1186.7mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
93.3mm
very high
93.3mm
very high
93.3mm
very high
93.3mm
very high
93.3mm
very high
Mechanical Trail
86.8mm
86.8mm
86.8mm
86.8mm
86.8mm
Wheel Flop
31.8mm
31.8mm
31.8mm
31.8mm
31.8mm
Standover Height
691.9mm
703.9mm
744.5mm
—
823.7mm
Tire to Pedal Spindle
110.9mm
170 mm cranks
125.8mm
170 mm cranks
145.9mm
170 mm cranks
162.5mm
175 mm cranks
183.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
146mm
170 mm cranks
146mm
170 mm cranks
146mm
170 mm cranks
141mm
175 mm cranks
146mm
170 mm cranks
Mukluk 2 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
3.8in
3.8in
3.8in
3.8in
3.8in
Tire Width Max
4in
4in
4in
4in
4in
Tire Outer Diameter
752mm
752mm
752mm
752mm
752mm
Bike Length with Tires
1849.1mm
1864.1mm
1884.3mm
1905.9mm
1921.7mm
Crank Length
—
—
—
175mm
—
Handlebar Width
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 6 in
5 ft 5 in
to5 ft 9 in
5 ft 8 in
to6 ft 0 in
5 ft 11 in
to6 ft 3 in
6 ft 2 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2015_mukluk_2_suspension