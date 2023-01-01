2010 Jamis Bicycles Aurora Elite
Geometry
55
47
50
53
57
59
62
Stack
574mm
—
—
—
—
—
—
Reach
367mm
—
—
—
—
—
—
Stack to Reach Ratio
1.56:1
—
—
—
—
—
—
Seat Tube Length, C-TTT
548mm
390mm
497mm
527mm
568mm
588mm
618mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
550mm
513mm
535mm
545mm
560mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
3.3deg
—
—
—
—
—
—
Head Tube Angle
72deg
70.5deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
74deg
74deg
73deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
150mm
100mm
115mm
135mm
165mm
180mm
195mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
275mm
275mm
275mm
275mm
275mm
275mm
275mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
Front-Center
596.2mm
582.3mm
591.2mm
591.2mm
596.2mm
601.1mm
620mm
Front-Center Horizontal
592.3mm
578.3mm
587.3mm
587.3mm
592.3mm
597.3mm
616.3mm
Wheelbase
1027mm
1013mm
1022mm
1022mm
1027mm
1032mm
1051mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
58.9mm
mid/neutral
68.4mm
high
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56mm
64.5mm
56mm
56mm
56mm
53.1mm
53.1mm
Wheel Flop
17.3mm
21.5mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
16mm
16mm
Standover Height
816mm
699mm
779mm
798mm
832mm
850mm
872mm
Tire to Pedal Spindle
80.7mm
172.5 mm cranks
69.3mm
170 mm cranks
78.2mm
170 mm cranks
78.2mm
170 mm cranks
80.7mm
172.5 mm cranks
83.1mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102.5mm
172.5 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
100mm
175 mm cranks
100mm
175 mm cranks
Elite Build
55
47
50
53
57
59
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1713mm
1699mm
1708mm
1708mm
1713mm
1718mm
1737mm
Crank Length
172.5mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
100mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:jamis website catalog