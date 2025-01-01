2014 Surly Bikes Troll (Legacy)
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
551mm
560.5mm
569.9mm
584.1mm
603mm
Reach
376.5mm
398.6mm
420.8mm
436.4mm
445.6mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.41:1
1.35:1
1.34:1
1.35:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
406.4mm
457.5mm
508.8mm
558.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
546mm
571mm
596mm
616mm
631mm
Top Tube Length, Actual C-C
532mm
549mm
570mm
590mm
608.3mm
Top Tube Slope
6deg
11.1deg
16.3deg
13.8deg
9.7deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
100mm
110mm
125mm
145mm
Bottom Bracket Drop
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Bottom Bracket Height
303mm
303mm
303mm
303mm
303mm
Chainstay Length
419mm
419mm
419mm
419mm
419mm
Chainstay Length Horizontal
417.1mm
417.1mm
417.1mm
417.1mm
417.1mm
Front-Center
596.2mm
621.5mm
646.8mm
667.3mm
682.9mm
Front-Center Horizontal
594.8mm
620.2mm
645.5mm
666.1mm
681.7mm
Wheelbase
1011.9mm
1037.3mm
1062.6mm
1083.2mm
1098.8mm
Fork Offset/Rake
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
453mm
453mm
453mm
453mm
453mm
Trail
75.8mm
75.8mm
75.8mm
75.8mm
75.8mm
Mechanical Trail
71.7mm
71.7mm
71.7mm
71.7mm
71.7mm
Wheel Flop
23.3mm
23.3mm
23.3mm
23.3mm
23.3mm
Standover Height
717mm
745mm
774mm
804mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
83.2mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
128.8mm
175 mm cranks
149.3mm
175 mm cranks
164.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133mm
170 mm cranks
133mm
170 mm cranks
128mm
175 mm cranks
128mm
175 mm cranks
128mm
175 mm cranks
(Legacy) Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1697.9mm
1723.3mm
1748.6mm
1769.2mm
1784.8mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
