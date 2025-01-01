2026 Surly Bikes Straggler Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
46
49
52
54
56
58
61
64
Stack
507.9mm
530.4mm
554mm
570.7mm
591.6mm
610.6mm
639.1mm
667.7mm
Reach
363.9mm
362.9mm
365.3mm
391.4mm
389.1mm
392.5mm
403.5mm
419.5mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.46:1
1.52:1
1.46:1
1.52:1
1.56:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
430mm
460mm
490mm
520mm
545mm
570mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
520mm
540mm
555mm
570mm
585mm
605mm
630mm
Top Tube Slope
15.8deg
13.7deg
12.9deg
10.7deg
9.9deg
9.3deg
9.4deg
7.2deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
73.5deg
72.5deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
135mm
120mm
140mm
160mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
62mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
Chainstay Length
416mm
416mm
416mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
411.4mm
411.4mm
411.4mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
Front-Center
576.4mm
574.1mm
584.5mm
608.9mm
608.5mm
617.9mm
638.1mm
663.2mm
Front-Center Horizontal
573.1mm
570.8mm
581.3mm
604.6mm
604.2mm
613.7mm
634mm
659.3mm
Wheelbase
984.4mm
982.1mm
992.6mm
1033.6mm
1033.2mm
1042.7mm
1063mm
1088.3mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
387.5mm
387.5mm
387.5mm
407.6mm
407.6mm
407.6mm
407.6mm
407.6mm
Trail
74.4mm
68.1mm
68.1mm
71.4mm
68.1mm
68.1mm
68.1mm
68.1mm
Mechanical Trail
69.9mm
64.4mm
64.4mm
67.7mm
64.8mm
64.8mm
64.8mm
64.8mm
Wheel Flop
23.9mm
21mm
21mm
21.5mm
20mm
20mm
20mm
20mm
Standover Height
682mm
716mm
746mm
779mm
807mm
830mm
857mm
895mm
Tire to Pedal Spindle
73.4mm
71.1mm
81.5mm
86.9mm
86.5mm
95.9mm
116.1mm
141.2mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
101mm
101mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
Base Build
46
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
666mm
666mm
666mm
704mm
704mm
704mm
704mm
704mm
Bike Length with Tires
1650.4mm
1648.1mm
1658.6mm
1737.6mm
1737.2mm
1746.7mm
1767mm
1792.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://surlybikes.com/products/straggler-shaggy-carpet