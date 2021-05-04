2021 V4 Crust Bikes Dreamer Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
X Small
Small
Medium
X Medium
Large
Stack
491mm
551mm
572mm
594mm
625mm
Reach
350mm
374mm
378mm
387mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.47:1
1.51:1
1.53:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
412mm
482mm
520mm
555mm
608mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
495mm
535mm
555mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
10.3deg
8.5deg
6.8deg
5.3deg
3deg
Head Tube Angle
69deg
70.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
94mm
118mm
136mm
160mm
193mm
Bottom Bracket Drop
56mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
421.3mm
424.6mm
424.6mm
424.6mm
424.6mm
Front-Center
570.5mm
599.3mm
601.3mm
616.2mm
637.1mm
Front-Center Horizontal
567.7mm
595.4mm
597.4mm
612.4mm
633.4mm
Wheelbase
989mm
1020mm
1022mm
1037mm
1058mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
75.6mm
high
70.5mm
high
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
70.5mm
66.5mm
60.9mm
60.9mm
60.9mm
Wheel Flop
25.3mm
22.2mm
19.3mm
19.3mm
19.3mm
Standover Height
689mm
757mm
787mm
813mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
72.5mm
170 mm cranks
89.3mm
170 mm cranks
91.3mm
170 mm cranks
106.2mm
170 mm cranks
127.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Base Build
X Small
Small
Medium
X Medium
Large
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Tire Outer Diameter
656mm
680mm
680mm
680mm
680mm
Bike Length with Tires
1645mm
1700mm
1702mm
1717mm
1738mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5a3c8c0b64b05f1a75daf57b/1589361392678-XLZWYS5T3VBC7NCVDTPG/ke17ZwdGBToddI8pDm48kALQYXgFgrF4yM7rlmbICMtZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-7XRK3dMEBRBhUpz2J3rwAI-Hy5IRTizd3nqms0eS8UB73y2LGmwkMEbzFh1Uox_xn_AakSXjeGRPXkQ/Dreamer+v4+Chart+-+Metric.jpg?format=1000w