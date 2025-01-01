2021 Crust Bikes Evasion Base
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
Step-through
Small (52cm)
Medium (54cm)
Extra Medium (56cm)
Large (58cm)
Extra Large (60cm)
Stack
537mm
537mm
553mm
576mm
599mm
628mm
Reach
367mm
367mm
377mm
382mm
395mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.46:1
1.47:1
1.51:1
1.52:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
466mm
466mm
499mm
540mm
573mm
625mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520.4mm
519.3mm
539.8mm
558.4mm
580mm
599.7mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
507mm
502mm
524mm
544mm
567mm
591mm
Top Tube Slope
24deg
11deg
8deg
6deg
5deg
3deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
70deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
117mm
117mm
132mm
153mm
176mm
208mm
Bottom Bracket Drop
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
291.7mm
291.7mm
291.7mm
291.7mm
291.7mm
291.7mm
Chainstay Length
431mm
431mm
431mm
431mm
431mm
431mm
Chainstay Length Horizontal
426.2mm
426.2mm
426.2mm
426.2mm
426.2mm
426.2mm
Front-Center
595.2mm
595.2mm
607.2mm
609.2mm
630mm
650.9mm
Front-Center Horizontal
591.8mm
591.8mm
603.8mm
605.8mm
626.8mm
647.8mm
Wheelbase
1018mm
1018mm
1030mm
1032mm
1053mm
1074mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
85mm
very high
85mm
very high
81.6mm
very high
74.9mm
high
74.9mm
high
74.9mm
high
Mechanical Trail
79.6mm
79.6mm
76.7mm
70.8mm
70.8mm
70.8mm
Wheel Flop
27.9mm
27.9mm
26.2mm
23.1mm
23.1mm
23.1mm
Standover Height
695mm
750mm
777mm
806mm
835mm
873mm
Tire to Pedal Spindle
69.5mm
170 mm cranks
69.5mm
170 mm cranks
81.5mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
104.3mm
170 mm cranks
125.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
121.7mm
170 mm cranks
121.7mm
170 mm cranks
121.7mm
170 mm cranks
121.7mm
170 mm cranks
121.7mm
170 mm cranks
121.7mm
170 mm cranks
Base Build
Step-through
Small (52cm)
Medium (54cm)
Extra Medium (56cm)
Large (58cm)
Extra Large (60cm)
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
711.4mm
711.4mm
711.4mm
711.4mm
711.4mm
711.4mm
Bike Length with Tires
1729.4mm
1729.4mm
1741.4mm
1743.4mm
1764.4mm
1785.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:https://crustbikes.com/collections/frames/products/evasion